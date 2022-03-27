العراق.. انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في ذي قار

الوكيل الإخباري-انفجرت عبوة ناسفة، الأحد، في رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لقوات التحالف الدولي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، ما تسبب بأضرار مادية بإحداها، وفق مصدر أمني.

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وقال ضابط في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول، لمراسل الأناضول: إن "عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، انفجرت لدى مرور رتل شاحنات تحمل معدات للتحالف الدولي على الطريق السريع قرب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن الهجوم تسبب بأضرار في إحدى شاحنات الرتل دون تسجيل إصابات بشرية، منوهاً بأن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.



ولم يصدر تعليق فوري من السلطات العراقية أو قوات التحالف حول الهجوم.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات وغيرها التي تستهدف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2022 الجاري.



وتأتي الهجمات بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامهما لاستشارية.



وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن كل من العراق والتحالف الدولي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف رسميا في البلاد، إثر اتفاق بين بغداد وواشنطن في 26 يوليو/ تموز الماضي، على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية 2021، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.



وقادت واشنطن، منذ عام 2014، تحالفا دوليا ضد "داعش" في الجارتين العراق وسوريا، تولى مهمة تقديم الدعم اللوجستي والاستخباري والجوي للقوات العراقية في عملياتها العسكرية ضد التنظيم.

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