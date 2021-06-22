الثلاثاء 22-06-2021
الوكيل الاخباري

بالصور.. انتهاء ثاني جلسات قضية 'الفتنة'

صحة الرمثا لـ الوكيل: فوضى عارمة بسبب فايزر تدخلت على إثرها 'الدرك'

'هيئة الاتصالات ' ترفد خزينة الدولة بما يقارب (94) مليون دينار حتى آيار

هيئة الاتصالات لـ الوكيل : حجب التطبيقات سيتم بآلية معينة الخميس

الملك يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق في عمّان الأربعاء

إحباط تسلل وتهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

منذ 12 عاماً.. أول رحلة بين العقبة وطابا

اجتماع أردني فلسطيني الخميس لمناقشة السفر بين البلدين

الخصاونة: نتطلع لاستمرار التعاون مع بنك الصادرات والواردات الكوري

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

عاجل

هيئة الاتصالات لـ الوكيل : حجب التطبيقات سيتم بآلية معينة الخميس

الثلاثاء، 22-06-2021 02:01 م

العراق بحاجة إلى فنيين أجانب لصيانة الطائرات العسكرية

154454395156500700-780x470


الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، محمد رضا آل حيدر، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بحاجة إلى فنيين أجانب لصيانة الطائرات العسكرية.

وقال في تصريح صحفي، إن "كل استهداف للقواعد العسكرية والمطارات التي تخص القوات المسلحة العراقية خطأ ومرفوض من قبل لجنة الأمن والدفاع".

اضافة اعلان


وأضاف، أن "قاعدة بلد الجوية استراتيجية وتضم طائرات للقوات الجوية العراقية، منها طائرات F16".

 

وأشار آل حيدر إلى "وجود من يحاول استهداف المستشارين والفنيين الأجانب في القواعد وهذا خطأ، لأن العراق بحاجة إلى وجود هؤلاء الفنيين لصيانة الطائرات في تلك القواعد".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1446212

تحذيرات.. 'قنبلة موقوتة' داخل منازل اللبنانيين

unnamed

مصر: أنباء عن إصابات جراء اصطدام جرار بقطار

60d1820c4c59b7593c3a52da

كوريا الجنوبية: نظام تشويش مضاد للطائرات بدون طيار

640

السودان: طرح مبادرة حول الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال

dfghsdfhfh

الداخلية اللبنانية: هجمات محتملة على دبلوماسيين روس

امم

الأمم المتحدة: تجنيد أكثر من 8500 طفل على مستوى العالم

أخبار متعلقة
russia-iraq

بغداد وموسكو تبحثان التعاون العسكري بين البلدين

60c9dae442360436ca5d78b1

العراق: مصرع وإصابة 3 عراقيين بانفجار مخلفات حربية

thumbs_b_c_607431ae5bf46b04a0cd835e0b8e9a0a

القوات الأمريكية 'قلقة' من الطائرات المسيرة في العراق

60bd3003423604150c2c2cb0 (1)

العراق : اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في محافظة ديالى

16056930_303

العراق تطالب القوات التركية بالانسحاب من أراضيها

d33959545ab0b850d06750298aada118

بغداد.. سقوط قذيفة قرب مركز للدعم الدبلوماسي