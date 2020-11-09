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الإثنين، 09-11-2020 03:58 م

خطة عراقية للإصلاحات الاقتصادية

العراق .. ترقب إصدار تشريع برلماني لصرف رواتب الموظفين

غ
منظر عام للعاصمة العراقية بغداد


الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الحكومة بانتظار تصويت مجلس النواب العراقي على قانون الاقتراض لصرف رواتب الموظفين.

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وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "أجواء إيجابية سادت اجتماع رئيس الحكومة مع أعضاء اللجنة المالية النيابية اليوم، ونأمل في أن يصوت البرلمان على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق الرواتب".
وأضاف، أن "قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعا كان هو الهم المشترك".

واليوم عقد اجتماع بين رئيس الحكومة العراقية وأعضاء اللجنة المالية النيابية لمناقشة قانون الاقتراض وموازنة 2021، وطالبت اللجنة المالية بإجراء جملة من اللقاءات مع الكاظمي ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي لمعرفة خطة الحكومة لتبني الاصلاحات الاقتصادية.


وبحسب تصريح سابق لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، فإن هناك نحو 4 ملايين موظف في مؤسسات الدولة العراقية يتقاضون رواتب شهرية من الحكومة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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