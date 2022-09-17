العراق.. تسجيل جديد يكشف معلومات صادمة عن صراع الفصائل المسلحة

الوكيل الإخباري- نشر المدون العراقي علي فاضل، تسجيلاً جديدا لأحد عناصر الفصائل المسلحة المنشقين، تحدث فيه عن عمليات ابتزاز، واستهداف للجيش العراقي، ضمن الصراع الدائر بين المجموعات المسلحة، والألوية داخل هيئة الحشد الشعبي.



وقال المنتسب الذي يعمل في لواء ”أئمة البقيع“ الذي ينتشر في محافظة ديالى، إنه ”لم ينفذ أوامر صدرت من قائد اللواء سعد طعيس، باستهداف نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي، وعندما أخبره هذا المنتسب بأن الإحداثية المُراد استهدافها تتبع للجيش، أصرّ قائد اللواء على تنفيذ العملية، ولم أنفذ هذا القصف، وتركت العمل لدى هذا اللواء وهربت“.



وفصيل أئمة البقيع، ينتشر في محافظة ديالى، وتأسس بعد سنوات على دخول تنظيم داعش إلى المحافظات العراقية، ولديه ارتباطات مع جهات سياسية، لكنه لم يتمكن من الدخول ضمن هيئة الحشد الشعبي الرسمية، للحصول على رواتب لعناصره، وسيارات وغير ذلك.

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