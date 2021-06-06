العراق تطالب القوات التركية بالانسحاب من أراضيها

الوكيل الإخباري- طالبت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الأحد، القوات التركية بالانسحاب خارج أراضيها، ونددت بالقصف التركي على مخيم مخمور أمس السبت.



وجاء في بيان للرئاسة "نشدد على ضرورة منع انتهاك السيادة العراقية، وسحب القوات التركية الموجودة في مناطق الإقليم والموصل، والتي تعتبر انتهاكا لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية".

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وأضافت، أن "الهجوم الأخير على مناطق مخيم مخمور تصعيد خطير يعرض حياة المواطنين للخطر بما فيهم اللاجئون، ويتنافى مع القانون الدولي والإنساني".





وأكدت الرئاسة العراقية، على تعزيز العلاقات مع تركيا على أساس المصالح المشتركة وحل المشاكل الحدودية والملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق، ورفض الممارسات الأحادية الجانب في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية.



وأشارت إلى "رفض العراق المستمر بأن يكون ساحة صراع الآخرين والتعدي على سيادته، كما يرفض أن يكون منطلقا للعدوان على أي أحد".





على صعيد متصل، علقت الرئاسة العراقية على هجوم حزب العمال الكردستاني على قوات البيشمركة أمس السبت، وقالت، إن "التواجد العسكري لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان، غير قانوني ويجب العمل على وضع حد لهذه التجاوزات المخلة باستقرار العراق وأمن مواطنيه".

المصدر- روسيا اليوم



