العراق: تعاقدات مع مستشفيات في الأردن لإرسال حالات طارئة

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، إن الحكومة العراقية تعاقدات مع مستشفيات أردنية وذلك سعيا منها لإرسال الحالات المرضية الطارئة التي يعتقد أنها بحاجة الى العلاج خارج العراق.



وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) فإن الحسناوي أكد تعاقد الوزارة مع مستشفيات في الأردنـ بالاضافة إلى تركيا والهند، لمعالجة المرضى العراقيين.



ولفت إلى أن العمليات التي تجرى خارج العراق لعدم توفر خدمات لها في الداخل ضئيلة جداً، مبيناً أن الكثير من العمليات تجرى داخل العراق، حيث أجريت 730 ألف عملية خلال 200 يوم.

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