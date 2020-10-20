العراق تعتزم إغلاق خمسة مخيمات نزوح

الوكيل الإخباري - تعتزم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الثلاثاء، إغلاق خمسة مخيمات للنازحين في محافظتي بغداد وديالى.

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وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، في تصريح صحفي: "سيتم شمول نحو خمسة آلاف عائلة بمنحة المليون ونصف المليون دينار الخاصة بالعائلات العائدة من النزوح، وهذه المنحة توزع حسب أولويات التقديم، فضلاً عن توفر التخصيص".



وأضاف: "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيتم غلق خمسة مخيمات للنازحين خلال مدة قليلة في بغداد وديالى".

المصدر : روسيا اليوم

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