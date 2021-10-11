العراق تعلن نتائج الانتخابات التشريعية بنسبة مشاركة 41 بالمئة

الوكيل الاخباري- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، اليوم الاثنين، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، بنسبة مشاركة بلغت 41 بالمئة.

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وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي، إن المفوضية عرضت نتائج الانتخابات في 10 محافظات، هي ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء والنجف وأربيل.

وأضاف أن هذه النتائج الأولية تعتمد على ما وصل إلى المفوضية من بيانات، مشيرا إلى أن المحافظات التي حصلت فيها مشاكل سوف تنقل صباح يوم غد الثلاثاء إلى المكتب الوطني للمفوضية للتدقيق فيها قبل إعلان النتائج.



وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41 بالمئة من مجموع الناخبين العراقيين المسموح لهم بالتصويت وعددهم 25 مليون ناخب، مبينا أن عدد المصوتين بلغ 10 ملايين فقط.



وانتخب العراقيون ممثلين لهم في 83 دائرة انتخابية على مستوى العراق، لاختيار 329 نائبا في البرلمان بدورته الخامسة.

المصدر: بترا