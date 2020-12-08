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الثلاثاء، 08-12-2020 02:32 م

بعد إغلاق 16 مخيما

العراق .. توجه لإغلاق ملف النازحين

عراق
من المصدر


الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الثلاثاء، عن توجه لإغلاق ملف النازحين في البلاد بشكل كامل بعد أن أغلقت 16 مخيما خلال الأسابيع السابقة.

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وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح صحفي، إن "الوزارة تعتزم غلق جميع مخيمات النازحين، وإعادتهم إلى مناطقهم بصورة طوعية، ولم يبق سوى خمسة مخيمات في عموم البلاد، ما عدا إقليم كردستان، إضافة إلى 26 مخيما،  في سنجار والمناطق المحيطة بالإقليم".

 

وكانت موجة النزوح في العراق بدأت نهاية عام 2013 عندما بدأت العمليات العسكرية في صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد، ومن ثم تفاقمت مع دخول تنظيم "داعش" في العاشر من يونيو 2014 إلى مدينة الموصل وسيطرته على ثلاث محافظات.

وأضاف أن "عملية غلق المخيمات ونقل العوائل تكون حسب رغبتهم، كما أن أغلب النازحين يعودون إلى مناطقهم، ومن كانت لديه مشكلة عشائرية، يتم نقله لمكان آخر، تحسبا لأي ثغرات أو مشاكل".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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