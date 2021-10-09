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السبت، 09-10-2021 02:22 م

العراق: توقف حركة الطيران في جميع المطارات تزامنا مع الانتخابات

العراق


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم السبت، عن توقف حركة الطيران في جميع المطارات العراقية، تزامنا مع إجراء الانتخابات التشريعية، اعتبارا من اليوم ولغاية يوم بعد غد الاثنين.

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وقالت السلطة في بيان اليوم، إنه تم إبلاغ شركات الطيران العاملة في العراق والمسافرين، عن غلق جميع المطارات العراقية في بغداد والنجف الاشرف والبصرة وأربيل والسليمانية.


وأضافت أن الغلق الذي بدأ اعتباراً من اليوم، يستمر لغاية الساعة السادسة من يوم الاثنين المقبل.


يذكر أن الانتخابات التشريعية العراقية ستجري يوم غد الاحد .

 

بترا


 




 

 


 

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