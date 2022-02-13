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الأحد، 13-02-2022 10:25 ص

العراق... حريق كبير داخل مخزن عملاق في بغداد

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الوكيل الإخباري-اندلع حريق كبير، صباح اليوم الأحد، في مخزن عملاق في العاصمة العراقية بغداد.‏

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وسيطرت فرق الدفاع المدني العراقية على حريق شب داخل مخزن لتخزين الجبس، تبلغ مساحته 1500 متر مربع، والمشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.


وأكدت مديرية الدفاع المدني أن الألواح المصنّع منها تخالف تعليمات السلامة والآمان الصادرة منها في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد.



 


وتمكنت قوات الدفاع المدني من محاصرة النيران، وأخمدت الحريق، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

 

وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق في الحادث بعد تلقي تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.


وانتشرت خلال الفترة الماضية حوادث اندلاع حرائق في مخازن داخل العراق، منها نشوب حريق كبير قبل أسبوع داخل مخزن للمواد البلاستكية المنزلية مبني من ألواح "الچينكو" في محافظة البصرة، وكذلك حريق ضخم في منطقة الكاظمية في بغداد داخل مقر الجمعية ‏التعاونية.، قبل أسبوعين.‏

سبوتنيك

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