الخميس 26-11-2020
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الخميس، 26-11-2020 10:30 ص

أثناء زيارته الحالية لموسكو

العراق : داعش زاد أنشطته في الفترة الأخيرة

عراق
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن تنظيم (داعش) كثف أنشطته في العراق، في الفترة الأخيرة.

وأضاف وزير الخارجية العراقي، أثناء زيارته الحالية لموسكو، في تصريحات صحافية : "لسوء الحظ، فإن تنظيم داعش الإرهابي موجود وأصبح أكثر نشاطا مما كان عليه قبل أشهر قليلة... لدينا معلومات تفيد بأن التنظيم موجود في مناطق معينة من محافظات الأنبار وكركوك وديالى، وفي بعض المناطق بنينوى".

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وقال حسين أن القوات العراقية تعتقل عناصر من تنظيم "داعش"، من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن السلطات العراقية في حوار مع دول أوروبا الغربية حول مواطنيها الذين انضموا إلى "داعش" وشنوا هجمات على الأراضي العراقية.


وأعلنت السلطات العراقية في نهاية عام 2017 الانتصار على تنظيم "داعش" في البلاد، لكن الجيش العراقي، بدعم من التحالف الدولي، يواصل تتبع عناصر التنظيم، والخلايا النائمة للتنظيمات المسلحة في بعض المناطق العراقية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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