الإثنين 13-09-2021
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الإثنين، 13-09-2021 07:50 م

العراق.. دوريات أمنية لحماية الحملات الانتخابية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية العراقية تكليف دوريات أمنية بحماية الحملات الانتخابية ورصد أي خروقات قد تتعرض لها.

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وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في تصريح صحفي، إن "الوزارة كلفت دوريات أمنية بحماية الدعايات والحملات الانتخابية".


وأضاف: "في الوقت الذي نشدد فيه على حماية الحملات الترويجية للمرشحين، نؤكد ضرورة وضع الملصقات والدعايات في الأماكن المخصصة لها، من دون التجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة".

 

ولم يتبق على الانتخابات المبكرة في العراق إلا أياما معدودات، وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والذي قرر أن يكون يوم الاقتراع في العاشر من الشهر المقبل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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