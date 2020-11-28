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السبت، 28-11-2020 02:49 م

من المقرر أن تجري في البلاد في شهر يونيو القادم

العراق .. رفع القدرات الأمنية استعدادا للانتخابات المبكرة

عراق
إحدى المدن العراقية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، توجيه التشكيلات الأمنية برفع قدراتها، استعداداً للانتخابات البرلمانية المبكرة التي من المقرر أن تجري في البلاد في شهر يونيو 2021.

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية ، اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، إن "وزير الداخلية يشرف وبشكل مباشر على جميع العمليات الأمنية التي تنفذها تشكيلات الوزارة، ووجه تعليماته برفع مستوى عملها حتى يكون هناك استقرار أمني استعداداً للانتخابات".

وأضاف أن "إجراء الانتخابات يستلزم أن تكون هناك بيئة آمنة، لذلك فإن جميع تشكيلات وزارة الداخلية بدأت برفع قدراتها الأمنية بالشكل الذي يحقق قدراً أكبر من الأمن ومحاربة الجريمة".


وأشار المحنا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تصاعداً للعمليات من تشكيلات وزارة الداخلية ضد عصابات الجريمة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

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