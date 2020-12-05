السبت 05-12-2020
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السبت، 05-12-2020 03:45 م

في سلسلة جبال مكحول

العراق .. ضربات التحالف تُدمر أوكارا لداعش

تحالف
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت القوات العراقية، اليوم السبت، أن التحالف الدولي لمكافحة ما يسمى "داعش" ، دمر خمسة (أوكار) تابعة للتنظيم، في ضربات جوية شمالي البلاد.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي ، في بيان، أن الضربات، استهدفت مواقع "داعش" في سلسلة جبال مكحول شمالي العراق.


وقالت الخلية في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول، أسفرت عن تدمير 5 (أوكار) .

وكانت السلطات العراقية، أطلقت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم الدولة، في سلسلة الجبال الواقعة بمحافظة صلاح الدين.
وتشارك في العملية قوات عراقية مؤلفة من عدد من وحدات الجيش والشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد من التحالف الدولي.


وأعلن العراق النصر على التنظيم الإرهابي في أواخر عام 2017، لكن داعش ، حافظ على بعض الجيوب هناك، واستغلها لشن هجمات.

وكانت أحدث هذه الهجمات، قصف المصفاة الصينية النفطية، في منطقة بيجي بمحافظة صلاح الدين، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مما أدى إلى اندلاع حريق داخل المصفاة.

المصدر : دنيا الوطن 

 

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