الأربعاء 31-08-2022
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394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد
وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد
البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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أخبار الشركات
HUAWEI MateBook X Pro: الحاسوب المحمول الأكثر أناقة والأعلى أداءً قريبًا في الأردن
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2.8 مليون دينار صافي أرباح مجموعة "كابيتال للاستثمارات" في النصف الأول من العام الجاري وبارتفاع نسبته 45%
كورونا
كورونا
مركز غاماليا يختبر لقاحا أنفيا ضد كوفيد- 19 على أساس جزيئات شبيهة بالفيروس
تحذير من عارض ليلي مصاحب لأحدث متحور من أوميكرون
هكذا تختلف أعراض كورونا طويلة المدى لدى الطفل
الصين : كورونا يتسبب باغلاق اكبر سوق إلكترونيات في العالم