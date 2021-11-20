السبت 20-11-2021
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السبت، 20-11-2021 04:02 م

العراق: لا تغيير على موعد انسحاب قوات التحالف مع نهاية العام الحالي

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الوكيل الإخباري-جدد العراق تأكيده على انسحاب قوات التحالف الدولي من أراضيه في موعدها الثابت بنهاية العام الحالي دون تمديد.

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وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي،اليوم السبت، إن القوات القتالية في التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية ستخرج من قواعدها من العراق في 31 كانون الأول المقبل وهو موعد ثابت ولا تغيير عليه.


وأضاف الخفاجي، أن العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية في مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي.


وقال المتحدث العسكري، لا يوجد أي تنسيق بين العراق والتحالف الدولي بتمديد قواته في قواعدها العسكرية بالعراق.

 

بترا

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