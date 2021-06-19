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السبت، 19-06-2021 12:41 م

العراق: لا توجد أية خطورة من الفطر الأخضر

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الوكيل الإخباري- أكد مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير، اليوم السبت، عدم وجود أية خطورة من الفطر الأخضر.

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وقال في تصريح صحفي، إن "الفطريات لا تنتقل بين الأشخاص، ولا توجد خطورة بشأنها".

وأضاف، أن "الفطر الأسود لم ينتقل من الهند إلى العراق، وإنما عوامل ظهوره موجودة في العراق، وهي الأتربة والتلوث منها، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة كمرضى السكري، خاصة الذين أصيبوا بكورونا".


وأشار عبد الأمير إلى أن "الفطر الأخضر من الممكن أن يحدث في أي بلد، وهو نفس الفطر الأسود، وهذه الفطريات تسمى حسب الألوان التي تعطيها الإصابة، فهناك الأسود والأخضر والأصفر والأبيض وهي من نفس العائلة".


المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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