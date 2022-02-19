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السبت، 19-02-2022 12:02 م

العراق.. مجهولون يستهدفون مقر حزب رئيس البرلمان بقنبلة يدوية

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الوكيل الإخباري-شن مجهولون بالعراق، مساء الجمعة، هجوما بقنبلة يدوية على مقر حزب يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بمحافظة الأنبار (غرب)، وفق مصدر أمني.

وقال ضابط في شرطة الأنبار، للأناضول، إن "مجهولين شنوا هجوما بواسطة قنبلة يدوية على مقر حزب (تقدم) بزعامة رئيس البرلمان الحلبوسي".

وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن "انفجار القنبلة لم يسفر عن وقوع إصابات، لكنه تسبب في حدوث أضرار مادية بمقر الحزب، الكائن في قضاء هيت بمحافظة الأنبار".

وأضاف أن السلطات الأمنية تجري تحقيقا في الواقعة لكشف ملابساتها وتحديد الجناة.

وحتى الساعة 7:40 ت.غ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تصدر السلطات العراقية أو حزب "تقدم" بيانا بشأنه.

ويأتي الحادث عقب ساعات على تحذير أطلقه الحلبوسي، عبر حسابه على تويتر، من محاولات "كسر هيبة الدولة عبر هدم أركانها وتهديد مكونات الشعب".

وكانت مقرات حزب "تقدم" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" عرضة لهجمات متكررة قبل عدة أسابيع في بغداد والأنبار وكركوك.

والحزبان حليفان رئيسيان لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهو ما تعترض عليه بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" التي تطالب بحكومة توافقية.

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، جراء خلافات بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة، كما تسود خلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

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