العراق: مصرع قائد أمني بحادث سير

الوكيل الاخباري- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، مصرع قائد المنطقة الخامسة في حرس الحدود بحادث سير.

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وذكر بيان للقيادة: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى قيادة العمليات المشتركة المغفور له العميد الركن، جاسب كاظم عطية السراي، قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود، الذي وافته المنية إثر حادث سير".



وأضاف: "وفي الوقت الذي نعزي فيه وزارة الداخلية بشكل عام وقيادة قوات شرطة حرس الحدود بشكل خاص بوفاة هذا الضابط المهني الذي عرف بحبه لوطنه والدفاع عنه، نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى ذويه ومحبيه".



ولم يوضح البيان طبيعة حادث السير المذكور الذي أدى لوفاة هذا العسكري العراقي الكبير.

المصدر: روسيا اليوم