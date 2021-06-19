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السبت، 19-06-2021 12:49 ص

العراق.. مصرع مدني على أيدي مسلحين في بغداد

عراق
توضيحية


الوكيل الإخباري - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة، بأن مسلحين مجهولين قتلوا مدنيا شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة الكمالية شرق العاصمة بغداد"، وأن "الحادث أسفر عن مقتله في الحال فيما لاذ المسلحون بالفرار".

يذكر أن خلية الإعلام الأمني في العراق كانت قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي القبض على 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي نينوى وكركوك شمال البلاد.

ويشهد العراق هجمات إرهابية بين الحين والآخر من بقايا تنظيم "داعش" في مناطق مختلفة من البلاد، وخاصة في نينوى والموصل التي كانت مركزا مهما للتنظيم قبل طرده منها من قبل الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

 

 




 

 


 

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