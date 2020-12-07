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الإثنين، 07-12-2020 01:16 م

على هامش أعمال منتدى حوار المنامة

العراق: مصلحتنا والدول المجاورة تتطلب إنهاء الأزمة السورية

وزير
وزير الخارجية العراقي ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا


الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن مصلحة بلاده والدول المجاورة تتطلب إنهاء الأزمة السورية.

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وذكر بيان للخارجية العراقية، أن "الوزير حسين التقى على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2020، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا جويل رايبون، وبحثا سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية".

 

وقال حسين، إن "استمرار الصراع والمعارك في سوريا يؤثر سلبا في الوضع الأمني بالدول المجاورة لها، لذا فإن مصلحة العراق والدول المجاورة الأخرى تتطلب إنهاء الأزمة السورية".


وعبر الوزير العراقي عن اهتمام الحكومة العراقية بإنهاء الصراع الدائر في سوريا، وحسم ملف النازحين، وتهيئة الأجواء الآمنة لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وأعرب عن تقديره لجميع الجهود السلمية الرامية لإنهاء معاناة الشعب السوري.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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