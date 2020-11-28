السبت 28-11-2020
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السبت، 28-11-2020 08:12 ص

استبدال قائد شرطة إحدى المحافظات

العراق.. مظاهرات مع فرض حظر للتجول

عراق
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أفادت مصادر عراقية ، بأن التظاهرات تجددت في محافظة النجف، فيما أشارت إلى فرض حظر للتجول في محافظة ذي قار واستبدال قائد شرطتها.

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وقالت المصادر، إن "التظاهرات تجددت في محافظة النجف لمساندة ساحات التظاهر في ذي قار بعد حدوث أعمال عنف في ساحة الحبوبي".

وأضاف، أن "السلطات في محافظة ذي قار فرضت حظراً للتجوال في المحافظة على خلفية الأحداث ومصرع 4 أشخاص ، ووفاة نحو خمسين شخصا"


وأشار إلى "إقالة قائد شرطة محافظة ذي قار حازم الوائلي من منصبه وتعيين اللواء عودة سالم عبود خلفا له".

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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