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الإثنين، 27-09-2021 12:36 ص

العراق.. مقتل رجلي شرطة وفقدان اثنين إثر هجوم مسلح

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الوكيل الاخباري - قُتل شرطيان وفُقد أثر اثنين آخرين، الأحد، إثر هجوم مسلح بمحافظة ديالى شرقي العراق، وفق مصدر أمني عراقي . 

وقال الملازم أول في شرطة ديالى شعلان الكاملي، إن "مجموعة مسلحة شنت هجوما مباغتا بأسلحة رشاشة على نقطة تفتيش للشرطة في أطراف مركز قضاء المقدادية"، الواقع على بعد 40 كلم شمال شرق مدينة بعقوبة مركز ديالى.

وأضاف أن "ضابطا برتبة مقدم وعنصر شرطة قتلا خلال الهجوم، فيما فُقد أثر اثنين آخرين"، مرجحا اختطافهما على يد المجموعة المهاجمة.

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