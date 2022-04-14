العراق.. مقتل شرطي إثر انفجار عبوة ناسفة في دورية أمنية

الوكيل الإخباري-قتل شرطي وأصيب 5 آخرون بالعراق، الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة في دوريتهم شمالي البلاد، وفق مصدر أمني.

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وقال ضابط في شرطة صلاح الدين (شمال)، للأناضول، إن "عبوة ناسفة استهدفت دورية في أطراف قضاء (طوزخرماتو) شرقي المحافظة".



وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن الحادث أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.



وأضاف: "التفجير تسبب أيضا في تدمير المركبة العسكرية التي كانت تقل عناصر الأمن (لم يحدد عددهم)"، دون مزيد تفاصيل.



وخلال العام الماضي، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



ورغم إعلان العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، فإن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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