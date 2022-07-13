العراق.. مكتب المالكي ينفي تسجيلا صوتيا يهاجم فيه الصدر

الوكيل الاخباري- نفى مكتب رئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، تسجيلا صوتيا نسب للمالكي يهاجم فيه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

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وذكر في بيان صحفي: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا زعمت أنه يعود للمالكي، يتناول جملة من القضايا السياسية والمواقف التي تتقاطع مع منهج ائتلاف دولة القانون".



وأضاف، أن "تداول وبث هذا التسجيل يأتي في وقت ومنعطف حساس جدا تمر فيه العملية السياسية والواقع العراقي، وهذا يعطي مؤشرا واضحا على أن الإعداد للتسجيل كان إعدادا مسبقا ومشبوها".



وتابع: "نؤكد مرة أخرى أن ما جاء في هذا التسجيل الصوتي لايعود للمالكي، فمن الواضح أن جهة ما قامت بفبركة وتوليف الصوت باستخدام التقنيات الحديثة التي أصبحت منتشرة ومتوفرة بسهولة".



روسيا اليوم