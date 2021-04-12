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الإثنين، 12-04-2021 08:46 ص

العراق.. هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية

هزن
مقياس ريختر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة النقل العراقية عن تسجيل هزتين أرضيتين شرقي قضاء بنجوين في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

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وقالت الوزارة في بيان لها إن "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين في قضاء بنجوين في أوقات متقاربة، حيث تم تسجيل الأولى في تمام الساعة 08:50:09 صباح الأحد حسب التوقيت المحلي للبلاد، وبلغت قوتها 2.8 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 57 كم شمال شرق قضاء بنجوين".


وأضافت أن "الهزة الثانية تم تسجيلها عند الساعة 10:16:47 وبلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 53 كم شمال شرق قضاء بنجوين".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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