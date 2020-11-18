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الأربعاء، 18-11-2020 03:48 م

العراق والسعودية يفتتحان رسميا منفذ عرعر الحدودي

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الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأربعاء، افتتاح منفذ "عرعر" الحدودي مع السعودية بعد مرور نحو 30 عاماً على إغلاقه.

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وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن "معبر عرعر الحدودي افتتح بشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية، أمام التبادل التجاري بين البلدين".


وأضافت، أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي مثل رئيس الوزراء على رأس الوفد العراقي الذي ضم نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، واللواء عمر عدنان الوائلي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ومحافظي الأنبار وكربلاء، وقائدي شرطة الأنبار والحدود، فيما مثل الجانب السعودي سفير المملكة في العراق، عبد العزيز الشمري، وعدد من المسؤولين الحكوميين".


ومنفذ عرعر بين العراق والسعودية أغلق أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2013 بشكل جزئي وضمن نطاق محدود، لكنه أغلق مجدداً بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدن غرب وشمال العراق قبل 6 سنوات.


المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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