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الأربعاء، 29-03-2023 03:08 م

العراق والكويت يرفضان الأعمال الفنية التي "تسيء" لعلاقات البلدين

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الوكيل الاخباري- أعلن مسؤولان عراقي وكويتي، اليوم الأربعاء، رفضهما للأعمال الفنية التي "تسيء" لعلاقات البلدين.

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وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في بيان صحفي: "خلال اتصال هاتفي مشترك، وزير الإعلام الكويتي ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية يرفضان أي أعمال فنية تسيء لعلاقة البلدين الشقيقين".

وأضافت أن "وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات في العراق علي المؤيد، أكدا رفضهما لكل ما من شأنه الإساءة لعلاقة البلدين الشقيقين".

وتحدث الطرفان خلال الاتصال عن "بعض الأعمال الفنية والدرامية خلال شهر رمضان المبارك والتي قوبلت برفض واستياء لدى الجمهور العراقي".

ونقل البيان عن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قوله: "نشكر مواقف دولة الكويت في التصدي لخطاب الكراهية وكل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقة التاريخية بين شعبي البلدين الشقيقين".

وأثار مسلسل "دفعة لندن" الذي تعرضه MBC السعودية الجدل في العراق بعد يومين على انطلاق عرضه، حيث اعتبرته أوساط عراقية "إساءة للعراقيين والشخصية العراقية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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