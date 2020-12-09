الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

تكريم ثلاثة من مرتبات إدارة السير أنقذوا سيدة واطفالها بوسط عمان

الملك يفتتح المستشفى الميداني العسكري في اربد

قرار مرتقب بتخفيف إجراءات الحظر في الأردن

وفاء الكيلاني تحسم جدل إنفصالها عن تيم حسن !

أحداث ساخنة شهدتها المملكة في أقل من 24 ساعة

الملك يلقي خطاب العرش للدورة غير العادية لمجلس الأمة غدا

مواطن لبرنامج الوكيل : سعر الزنجبيل يقارب سعر الذهب في المملكة - فيديو

قضايا تم حلها في زمن قياسي عبر برنامج الوكيل

أسعار الذهب الأربعاء 9/12/2020

مصابة بكورونا للوكيل : حالتي تتحسن وقد تواصل معي وزير الصحة

الأربعاء، 09-12-2020 01:56 م

العراق .. وزير الداخلية يحذر الفاسدين

gty_iraq_5_kb_140610_16x9_992


الوكيل الاخباري - دعا وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، قادة وزارته إلى تطبيق القانون ومضاعفة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الفساد والالتزام بالزي العسكري.

اضافة اعلان

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "رووداو" العراقية، التي أشارت إلى أن الغانمي عقد اجتماعا مع قادة الوزارة وعدد من الضباط للارتقاء بالعمل الأمني والخدمي.

وتابعت: "أصدر الغانمي خلال هذا الاجتماع عدة توجيهات أكد فيها على ضرورة الارتقاء بعمل الوزارة الأمني والخدمي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإنجاز المهمات التي توكل إلى جميع مفاصل الوزارة على أكمل وجه"، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الفساد الإداري واتباع المهنية في العمل.

ووجه وزير الداخلية العراقي أفراد وزارته بالاهتمام بالزي العسكري والتعامل الحسن مع المواطنين ومحاسبة المخالفين.


يذكر أن العراق يشهد احتجاجات شعبية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أدت الى تغيير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتسببت في خروقات أمنية نتج عنها عمليات اغتيال ومطاردة لناشطين وانتشار للسلاح المنفلت، بينما تسعى الحكومة للقضاء على هذه الظواهر وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

 

 

 


المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
coronavirus_refugees

الأمم المتحدة: عدد النازحين واللاجئين تجاوز 80 مليونا في منتصف 2020

ع

ضحايا وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في قاعدة للجيش الأفغاني

old-delhi-india

كشف سبب تفشي المرض الغامض في الهند

alps-mountain-range-europe

مقتل 5 أشخاص بتحطم مروحية في جبال الألب الفرنسية

محكمة

محكمة أميركية تلزم بتقديم تسجيلات حول اغتيال خاشقجي

ع

العراق .. استهداف بئري نفط بقنبلتين في كركوك

أخبار متعلقة
د

مصرع خمسة عناصر من داعش بالعراق

قار

العراق .. بدء العام الدراسي الجديد للجامعات اليوم

تحالف

العراق .. ضربات التحالف تُدمر أوكارا لداعش

00-4-1200x675

احتجاجات في كردستان العراق بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين

22-14-1200x675

القوات العراقية تنتشر في قضاء سنجار مع انسحاب عناصر الكردستاني

5fc4cc6342360438751a2ae4

العراق: عام 2023 سيشهد انتهاء عملية الغاز المحترق