العراق .. وزير الداخلية يحذر الفاسدين

الوكيل الاخباري - دعا وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، قادة وزارته إلى تطبيق القانون ومضاعفة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الفساد والالتزام بالزي العسكري.

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جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "رووداو" العراقية، التي أشارت إلى أن الغانمي عقد اجتماعا مع قادة الوزارة وعدد من الضباط للارتقاء بالعمل الأمني والخدمي.



وتابعت: "أصدر الغانمي خلال هذا الاجتماع عدة توجيهات أكد فيها على ضرورة الارتقاء بعمل الوزارة الأمني والخدمي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإنجاز المهمات التي توكل إلى جميع مفاصل الوزارة على أكمل وجه"، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الفساد الإداري واتباع المهنية في العمل.



ووجه وزير الداخلية العراقي أفراد وزارته بالاهتمام بالزي العسكري والتعامل الحسن مع المواطنين ومحاسبة المخالفين.



يذكر أن العراق يشهد احتجاجات شعبية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أدت الى تغيير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتسببت في خروقات أمنية نتج عنها عمليات اغتيال ومطاردة لناشطين وانتشار للسلاح المنفلت، بينما تسعى الحكومة للقضاء على هذه الظواهر وإعادة الحياة إلى طبيعتها.



المصدر : سبوتنك







