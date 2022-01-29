العراق.. وفاة طفلين جراء انفجار جنوبي بغداد

الوكيل الإخباري-توفي طفلين وأصيب ثالث، جراء انفجار "جسم غريب" في قضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت ل الأناضول.



وقال المصدر وهو ضابط في الشرطة للأناضول، إن "أطفالا كانوا يعبثون بالنفايات في الحي العسكري التابع لقضاء المحمودية جنوبي بغداد، مما أدى إلى انفجار جسم غريب عليهم".



وأوضح المصدر أن "الانفجار تسبب بوفاة طفلين وإصابة ثالث بجروح".



والحادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة، حيث قتل 3 أشخاص بينهم طفلان جراء انفجار داخل إحدى غابات محافظة بابل، وسط البلاد، وفق ما افاد به مصدر أمني للأناضول، الجمعة.



ويشهد العراق انفجارات متكررة شبه يومية ناجمة عن عبوات ناسفة يزرعها في الغالب مسلحو "داعش" الإرهابي، إضافة إلى ألغام وقنابل غير منفجرة بين فترة وأخرى من مخلفات الحروب المتعاقبة.

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الأناضول