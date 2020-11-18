العراق .. وفاة محافظ أربيل بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام عراقية كردية، اليوم الأربعاء، وفاة محافظ أربيل، فرست صوفي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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وذكرت في أخبار مقتضبة أن "صوفي توفي صباح اليوم خارج العراق".

وفي وقت سابق ، أعلن مدير مكتب محافظ أربيل، إصابة صوفي بفيروس كورونا، ونقل على إثر ذلك إلى خارج العراق بعد تدهور حالته الصحية.



وولد فرست صوفي عام 1978 في قضاء جومان، وتسلم منصب محافظ أربيل في سبتمبر 2019.



المصدر : روسيا اليوم

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