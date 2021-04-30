العراق: وفاة 3 واصابة 2 من الشرطة بهجوم إرهابي

الوكيل الاخباري - لقي 3 أشخاص من افراد الشرطة العراقية مصرعهم وأصيب 2 بجروح، اليوم الجمعة، في معركة شرسة مع عناصر من عصابة داعش الارهابية.

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وقالت الشرطة العراقية في تصريح صحفي، إن عناصر عصابة داعش هاجموا في وقت مبكر من صباح اليوم، مركز شرطة داقوق في كركوك 180 كلم شمال العاصمة بغداد.



وأضافت إن الهجوم الإرهابي اسفر عن وفاة 3 واصابة 2 من افراد مركز الشرطة، مشيرة الى أن الجريحين بحالة خطرة.



--(بترا)