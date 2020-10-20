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الثلاثاء، 20-10-2020 04:13 م

جهود لتحقيق الاصلاح الاقتصادي

العراق يتطلع لشراكة حقيقة مع ألمانيا في عدة مجالات

عرا
من المصدر


الوكيل الإخباري- كشف رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده لشراكة حقيقية مع برلين، في المجالات العسكرية والاقتصادية وإعادة الإعمارفي العراق.

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ولفت خلال مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، أن "العراق يؤكد رغبته في إقامة علاقات وثيقة مع ألمانيا".


وأضاف: "شرعنا ببرنامج طموح لاعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي، ونقترب من اعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات الألمانية".


وأشار الكاظمي إلى "وجود خطة اقتصادية طموحة لإعادة بناء الاقتصاد، ويمكن لألمانيا دعم العراق بخبراتها في هذا المجال".


وأعرب رئيس الحكومة العراقية عن تطلعه "لتعزيز جهود التعاون الأمني والعسكري وشراكة حقيقية مع ألمانيا، ونتطلع للاستفادة من الدعم المالي لتنظيم انتخابات حرة نزيهة" في العراق.
من جهتها أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "دعم بلادها للعراق بمواجهة كورونا".


وأضافت: "نرحب بجهود العراق لتحقيق الاصلاح الاقتصادي، وسنقدم دعمنا للعراق بخطته الاقتصادية الطموحة".

 

المصدر: سكاي نيوز 

 

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