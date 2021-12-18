السبت 18-12-2021
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السبت، 18-12-2021 05:22 م

العراق يتفقد أمنيا خطوات الانسحاب الاميركي من قاعدة عين الاسد

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الوكيل الإخباري-أرسلت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، وفدا أمنيا رفيعا الى قاعدة عين الأسد لتقييم الانسحاب الأميركي.

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وقال المصدر إن وفداً أمنياً برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، وكبار ضباط الجيش العراقي، وصلوا إلى قاعدة عين الاسد الجوية في محافظة الانبار غربي العراق. وأضاف أن الزيارة تهدف لملاحظة انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي، والاطلاع على نقاط الدعم اللوجستي الخاصة بتسليم المعدات والأسلحة لدعم قوات الامن العراقي.


يذكر أن الاتفاق العراقي الأميركي يقضي بانتقال الوجود الأجنبي بالعراق من قتالي الى دعم للتدريب والتنسيق.

 

بترا

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