العراق يجدد دعمه لصمود الشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري - جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية .

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وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن الكاظمي جدد خلال اتصال هاتفي بالرئيس عباس موقف العراق الثابت حكومة وشعبا تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني . وأضاف إن العراق يحتفظ بموقفه التاريخي الداعم والحاسم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ويدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في فلسطين، سواء في القدس أو في قطاع غزّة . وحيّا رئيس الحكومة العراقية صمود شعب فلسطين واقتداره في المواجهة الباسلة على سبيل تحقيق دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف .



من جانبه اكد الرئيس عباس عمق الروابط التاريخية التي تربط العراق بفلسطين، وثقته بمواقف الشعب العراقي التي كانت دوما الظهير الساند لنضال الشعب الفلسطيني في كل مراحل ذوده عن قضيته العادلة .

بترا