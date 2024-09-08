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الملك يفتتح المؤتمر القضائي ومبنى نادي القضاة النظاميين
تنويه من ترخيص السواقين بشأن خدماتها يومي الإثنين والأربعاء
معلومات جديدة حول منفذ "عملية الجسر"
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المستقلة للانتخاب: أي شخص يدخل مراكز الاقتراع قبل الـ7 مساءً سيصوت
مدارس تعمم .. ترسيب الطالب الذي يتجاوز هذه الايام من الغياب
تعرف على عقوبة الاستيلاء على صندوق الاقتراع
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نتنياهو: أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد على الحدود مع لبنان
غانتس: نحتاج تحقيقا شاملا بهجوم معبر اللنبي
%69 من أطفال غزة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال
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الحسين إربد يضم مهند العرامشة
بني هاني ينضم للحسين اربد
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بنك الإسكان داعم لمشروع "دار نعمة" في محافظتي جرش والعقبة
للعام السابع البنك العربي ومؤسسة الحسين للسرطان يجددان اتفاقية دعم برنامج "العودة إلى المدرسة"
زين تطلق أضخم حزمة عروض للجيل الخامس على خطوط المكالمات والإنترنت المنزلي
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3 قتلى اسرائيليين بإطلاق نار قرب معبر اللنبي
إعلام إسرائيلي: الأردني ماهر الجازي منفذ "عملية الجسر"
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