العراق يخطط لإضافة 50 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم السبت، وضعها خطة خمسية، لإضافة 50 ألف ميجاوات من الطاقة إلى المنظومة الوطنية.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واع) عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي.

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وقال العبادي، إن "الوزارة تعمل على إضافة ما بين 5 إلى 6 آلاف ميغاواط في السنة المقبلة على المدى القريب بحسب الخطة، وإنشاء خطوط نقل طاقة رئيسة والعمل على تدعيم شبكات التوزيع التي تواكب الطلب على الطاقة".



وأوضح العبادي أن "الوزارة أعدت خطة خمسية بمديات متوسطة لإضافة 12 ألف ميجاوات والمدى البعيد تصل إلى قرابة 50 ألف ميجاوات".



ولم يوضح المسؤول العراقي الكلف المالية اللازمة ولا التوقيتات الزمنية الخاصة بالخطة الخمسية المطروحة.



وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في القطاع.



ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية على رأسها السعودية، لاستيراد الكهرباء عبر ربط منظومتها مع منظومة الخليج.

المصدر: الأناضول