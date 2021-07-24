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السبت، 24-07-2021 12:48 م

العراق يدرس إنشاء سد مشترك مع إيران على شط العرب

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الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة لفريق فني عراقي إلى إيران لدراسة إنشاء سد مشترك في شط العرب الذي تصب مياهه في الخليج.

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وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب، إن "هناك وعودا بعد تشكيل الحكومة الإيرانية بأن تكون هناك زيارة مهمة جداً إلى إيران، بسبب الحاجة الى تفاهمات ومحادثات فنية لكثير من النقاط المعلقة التي تستوجب دراستها بشكل فني تفصيلي، لغرض الوصول الى قاعدة مقبولة لاتخاذ قرارات مناسبة".


وتابع ذياب، أن "موضوع شط العرب يحتاج إلى حسم بحيث لا تتكرر الحالة كل سنة، لذلك هناك نية لطرح انشاء سد مشترك في منطقة شط العرب، وهذا هو الحل الأفضل، إذا ما تم التوصل لهكذا اتفاق مع إيران، لغرض إنشاء مثل هذا السد، حيث ستكون فيه ممرات ملاحية تحافظ على شط العرب ونوعية مياهه على مدار السنة، وبالتالي لن تتكرر هذه الحالة التي استمرت منذ العام 2018 والتي تحتاج الى حل جذري".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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