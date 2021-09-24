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الجمعة، 24-09-2021 01:30 م

العراق يدعو فرنسا لدعم أمنه واستقراره

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الوكيل الإخباري - أكّد الرئيس العراقي برهم صالح، أن العراق يتطلع إلى دعم الأصدقاء والحلفاء من أجل تعزيز أمنه وضمان استقرار المنطقة.

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وقال، صالح خلال لقائه اليوم الجمعة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن العراق يواصل حربه ضد خلايا الإرهاب وترسيخ أمنه واستقراره والانفتاح الاقتصادي والتجاري، والعمل الوثيق في مجال حماية البيئة ومعالجة الآثار الكبيرة للتغير المناخي على المستوى الوطني و بالتنسيق الإقليمي والدولي.


 وأضاف، أن بلاده تتطلع الى دعم الأصدقاء والحلفاء لتعزيز أمنه وضمان استقراره ورفاهية شعبه، والعمل على نزع فتيل الأزمات في المنطقة.


من جانبه، جدد الوزير الفرنسي التزام بلاده لدعم أمن واستقرار العراق، والعودة به لممارسة دوره الحيوي في الاستقرار الدولي. وقال، لدينا رغبة بتطوير التعاون الاقتصادي مع العراق، وتعضيد دوره في تخفيف التوتر الحاصل في المنطقة.

 

بترا


 




 

 


 

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