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الثلاثاء، 29-06-2021 08:12 ص

العراق يدعو للإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

العراق
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين


الوكيل الإخباري - شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على ضرورة الإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بعيدا عن كل المتغيرات السياسية.

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وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، إن حسين "ألقى كلمة في الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في روما، حيث عبر الوزير عن قلق العراق من الأوضاع الإنسانية الحالية السيئة في سوريا".


وأضافت أن حسين تطرق إلى "موضوع المخيمات للنازحين واللاجئين في سوريا والعراق ووجود ملايين من النازحين والمهاجرين من سوريا في العراق والدول المحيطة ب‍سوريا، حيث يتواجد اللاجئون السوريون في إقليم كردستان، وتحاول حكومتا المركز والإقليم توفير الدعم لهم".


وأشارت إلى أن حسين أكد "الحاجة الملحة لتوفير الدعم للعراق وحكومة الإقليم في هذا المجال، لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار في سوريا، لها انعكاساتها على الوضع الأمني العراقي".


وتابعت أنه "أكد ضرورة إجراء مقاربة جديدة للتعامل مع الوضع السوري وحل الأزمة الراهنة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية بما يساهم بالتخفيف من أزمة الشعب السوري الإنسانية، مشددا على أهمية الإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري بعيدا عن كل المتغيرات السياسية".

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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