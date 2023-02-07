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الثلاثاء، 07-02-2023 02:29 م

العراق يرسل قافلة مساعدات عاجلة إلى سوريا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إرسال قافلة عاجلة إلى سوريا "تضم 28 حوضية تحمل وقود البنزين وزيت الغاز".

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وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان صحفي: "استنادا الى توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإرسال مساعدات عاجلة إلى سوريا، أرسلنا قافلة عاجلة تضم 28 حوضية تحمل وقود (البنزين وزيت الغاز) إلى جانب المساعدات الأخرى لإسناد الأشقاء في سوريا والوقوف معهم بعد الهزات الأرضية التي ضربت بعض المدن".

وأضاف أن "السوداني قرر إرسال 70 طنا من المساعدات الضرورية عبر جسر جوي لضحايا الهزات الأرضية في سوريا".

وأكد وزير النفط العراقي "استمرار تقديم المساعدات العاجلة واللازمة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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