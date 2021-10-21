الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 12:38 م

العراق يستكمل إنجاز ساتر أمني مع سوريا

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الوكيل الاخباري- أعلن العراق اليوم الخميس عن انجاز ساتر أمني على الحدود المشتركة مع الجانب السوري.

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وقال المتحدث باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في تصريح صحفي، "أنجزنا الساتر الأمني مع الجانب السوري بطول 650 كيلومترا وبتحصينات من ضمنها خندق شقي إضافة الى أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة"، مشيرا الى أن ما يهمنا هو فرض السيطرة على كامل الحدود العراقية السورية ومنع تسلل الإرهابيين باتجاه العراق.


وأوضح أن العمليات التي نفذها جهاز المخابرات الوطني العراقي اخيرا، نجحت في إلقاء القبض على نائب ابو بكر البغدادي ومسؤول الإدارية والمالية، ومسؤول عن عدة عمليات إرهابية، مؤكدا انها كانت ضربة قاضية وان اجهزتنا الأمنية والاستخباراتية تعمل بجد للوصول لكل الإرهابيين وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

 

المصدر: بترا

 

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