العراق يسجل 17 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، الجمعة بتسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 23 ألفاً و765 حالة.



وقالت الوزارة في تقرير الجمعة، إنه تم تسجيل 856 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و78 ألفاً و521 إصابة.



وأشار التقرير إلى شفاء 1423 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و39 ألفاً و612.



وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى سبعة ملايين و 305 ألفاً و901 شخصاً.

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