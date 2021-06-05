العراق يشيد بدعم روسيا بشأن إرسال مراقبين للانتخابات

الوكيل الإخباري - أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن شكره لحكومة روسيا، ووزارة خارجيتها على موقفها الداعم لطلب العراق من مجلس الأمن إرسال مراقبين لمراقبة العملية الانتخابية.



جاء ذلك في حديث هاتفي بين حسين ونظيره الروسي سيرغي لافروف، حسبما ذكرت الخارجية العراقية في بيان صدر يوم الجمعة.

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وقال البيان إن الجانبين أكدا على أهمية إجراء الانتخابات لبناء الأسس الصحيحة للنظام الديمقراطي في العراق.



وأضاف البيان أنه جرى أيضا بحث العلاقات الثنائية وضرورة الدفع بالعلاقات التجارية إلى مجالات أوسع مع التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه الشركات النفطية الروسية في العراق.

وأكد الوزيران على ضرورة إعداد جدول أعمال واسع ومتنوع للاجتماع القادم للجنة العراقية-الروسية والذي سينعقد في موسكو الشهر المقبل.



وكرر الوزيران ضرورة استمرارية التواصل والعمل المشترك في مجالات تهم الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر : روسيا اليوم