العراق يعتزم إرسال فرق طبية إلى الأراضي الفلسطينية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، عزمها إرسال فرق طبية إلى الأراضي الفلسطينية، لدعم المتضررين من القصف والعمليات العسكرية من جيش الاحتلال.

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جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الوزارة سيف البدر، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".



وقال البدر: "الوزارة هيأت فرقا طبية خاصة (لم تحدد عددها) لإرسالها إلى فلسطين، لدعم المتضررين من القصف والعمليات العسكرية للاحتلال "، دون الإشارة إلى موعد توجه هذه الفرق للأراضي الفلسطينية.



وأضاف أن "جميع المؤسسات الصحية العراقية مستعدة لاستقبال أي عدد من الجرحى الفلسطينيين".

الأناضول