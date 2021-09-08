العراق يعلن خسارة 5 آلاف ميغا واط بسبب انخفاض إطلاقات الغاز الإيراني

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، خسارة 5 آلاف ميغا واط من محطات الإنتاج في المنطقة الوسطى بسبب انخفاض إطلاقات الغاز الإيراني.

اضافة اعلان

وذكرت في بيان صحفي، أن "الأزمات الطارئة والمتكررة تستمر في عرقلة إنجازات الوزارة من خلال تعرض المنظومة الوطنية اليوم لمشكلة انحسار إطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى".



وأضافت، أن "الإطلاقات انخفضت من 20 مليون متر مكعب إلى 12 مليون متر مكعب، مما أدى إلى توقف المحطات بالكامل عن المناطق الجنوبية، الأمر الذي تسبب بتحديد أحمال المنظومة الوطنية وخسارة قرابة 5000 ميغاواط من الطاقة، لتتكرر الأزمة نفسها للمرة الثانية بعد مضي أسبوع واحد فقط من الانحسار السابق".



وتابعت: "ضمن إجراءات الوزارة لتلافي النقص الحاصل في كمية الوقود المشغل للمحطات، أجريت الاتصالات العاجلة مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد للحد من الخسائر المحتملة في ساعات التجهيز بالطاقة، بالتزامن مع الاتصالات الدبلوماسية والرسائل الحكومية الموجهة لوزارة الطاقة الإيرانية لحل المسائل العالقة بهذا الخصوص".

المصدر: روسيا اليوم