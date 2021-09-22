العراق يعلن عن تحرك لرفع شكوى دولية ضد ايران

الوكيل الاخباري - كشف وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأربعاء عن تحرك لرفع شكوى دولية ضد إيران بشأن حصص بلاده المائية.



وقال الحمداني، في حديث متلفز، إن العراق أبلغ إيران أن اتفاقية عام 1975 المبرمة بين البلدين لا تعني تغيير مجاري الأنهار أو إنشاء وحفر أنفاق، مشيرا إلى أنّه لا يحق لها وفق الاتفاقية، التي تريد الإبقاء عليها، أن تتصرف مثلما فعلت بتحويل مجاري نهري الزاب الأسفل وسيروان، وقطع الحصص التي يجب أن تصل إلى العراق.

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