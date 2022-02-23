العراق يعلن مقتل مسلح من داعش في ديالى

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، مقتل مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة ديالى شرقي البلاد.

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وقالت الوزارة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن قوات الجيش "لاحقت مسلحين اثنين من داعش الإرهابي، كانا يعتزمان مهاجمة نقطة أمنية للجيش في منطقة الخزرج التابعة لناحية مندلي بمحافظة ديالى".



وأضافت أن قوات الجيش قتلت أحد المسلحين إثر اشتباكات مسلحة، فيما لاذ الآخر بالفرار، مشيرة إلى أنها لا تزال تمشط المنطقة بحثاً عنه.



وفي الفترة الأخيرة، كثف "داعش" هجماته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق شمالي وشرقي البلاد، وتطلق القوات العراقية في المقابل، حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في أنحاء الدولة.



وكان "داعش" سيطر على نحو ثلث مساحة العراق صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.

الاناضول

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