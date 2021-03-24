العراق يمنح عقدا نفطيا بقيمة نصف مليار دولار لشركة أمريكية

الوكيل الإخباري- وافق العراق على منح شركة أمريكية عقدا بقيمة نحو نصف مليار دولار لحفر 96 بئرا نفطية في جنوب العراق.



جاء ذلك بحسب بيان نشره مجلس الوزراء العراقي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس، إثر اجتماع للحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقال البيان: "الموافقة على إحالة عقد المناقصة (WQ0691) حفر 96 بئرا بأسلوب تسليم المفتاح (Turnkey)، شركة نفط البصرة/إكسون موبيل. بعهدة شركة(شلمبرجر) الأمريكية، وبمبلغ إجمالي (480566597 دولار) والذي يقل بنسبة (14.4%) عن الكلفة التخمينية البالغة(5616000000 دولار)، وهي ضمن النسبة المسموحة في التعليمات. وتتحمل وزارة النفط الجوانب الفنية والمالية ومدى تناسب مبلغ العقد مع المناقصة قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية".



ويعتمد العراق، الذي يعد ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، على صادرات النفط في تأمين عائداته.

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المصدر: روسيااليوم



