الأربعاء 24-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وفاة مواطن على الصحراوي بسبب الغبار

قرارات حكومية عاجلة ومتسارعة لمواجهة كورونا وسط مؤشر صحي خطير

وفيات الأربعاء 24/3/2021

جلسة نيابية تشريعية اليوم

اجتماع أردني مصري عراقي على المستوى الوزاري في عمّان اليوم

كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

إيداع رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي اليوم

تونس تعلن تأييدها للمبادرة السعودية حول اليمن

كندا توصي بلقاح أسترازينيكا ضد كورونا

الأربعاء، 24-03-2021 09:22 ص

العراق يمنح عقدا نفطيا بقيمة نصف مليار دولار لشركة أمريكية

605ae6a94236042bec3b1a9d (1)


الوكيل الإخباري- وافق العراق على منح شركة أمريكية عقدا بقيمة نحو نصف مليار دولار لحفر 96 بئرا نفطية في جنوب العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشره مجلس الوزراء العراقي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس، إثر اجتماع للحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال البيان: "الموافقة على إحالة عقد المناقصة (WQ0691) حفر 96 بئرا بأسلوب تسليم المفتاح (Turnkey)، شركة نفط البصرة/إكسون موبيل. بعهدة شركة(شلمبرجر) الأمريكية، وبمبلغ إجمالي (480566597 دولار) والذي يقل بنسبة (14.4%) عن الكلفة التخمينية البالغة(5616000000 دولار)، وهي ضمن النسبة المسموحة في التعليمات. وتتحمل وزارة النفط الجوانب الفنية والمالية ومدى تناسب مبلغ العقد مع المناقصة قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية".

ويعتمد العراق، الذي يعد ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، على صادرات النفط في تأمين عائداته.

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قناة السويس

توقف حركة الملاحة بعد جنوح سفينة ضخمة في مصر

e0cabce4-ea8f-4b43-a282-28d1c7dfe217_16x9_1200x676

وفاة حمدان بن راشد نائب حاكم دبي

1201917165933856499501

تونس تعلن تأييدها للمبادرة السعودية حول اليمن

4

نتنياهو يتصدر نتائج الانتخابات وفق استطلاعات للرأي

000_96L3VH

فرنسا تقرر إعادة فتح سفارتها في ليبيا

4-7

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الامير بدر آل سعود

أخبار متعلقة
33

العراق.. حريق ضخم بمخازن تجارية ببغداد

6055e1f14236047b7f2e7c82

مظاهرة قرب مقر السفير الأمريكي في موسكو

حريق

حريق كبير يلتهم سوقا تجارية في بغداد

60508e8c4236046ebb2541dd

العراق يسجل انخفاضا في نسبة الفقر

غرب

3 هزات أرضية تضرب غرب إيران

Raqi_army_soldiers_stand_outside_an_Iraqi_army_compound_in_Buhriz

العراق.. تفكيك عبوات ناسفة وقنابل في 4 محافظات - صور